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Суда-туда: преследование Калви может быть продолжено в арбитраже

Какую меру пресечения для бизнесмена и его коллег запросила прокуратура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суда-туда: преследование Калви может быть продолжено в арбитраже
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2021-08-05 20:26:12
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Дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви может продолжиться в арбитражных судах, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Мещанский суд Москвы 5 августа признал бизнесмена и других фигурантов уголовного дела виновными в растрате средств банка «Восточный». Прокуратура просит назначить участникам уголовного дела условное лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Оглашение приговора перенесено на 6 августа, и Калви делает ставку на этот день.

Обвинительный приговор

Мещанский суд Москвы 5 августа признал американского бизнесмена Майкла Калви и его партнеров виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Судья Анна Сокова, зачитывая текст приговора отметила, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении главы Baring Vostok и шести его коллег было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, бизнесмен ввел в заблуждение совет директоров банка, убедив его проголосовать за сделку по обмену кредита аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) размером 2,5 млрд рублей на акции люксембургского инвестфонда IFTG — которые на самом деле якобы стоили гораздо меньше. В результате дело было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160). Кроме Калви по нему проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, глава фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров.

В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Калви и других участников дела из-под домашнего ареста. Также спустя полтора года после возбуждения уголовного дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

Суда-туда
Офис Baring Vostok

Офис Baring Vostok

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В июле этого года прокуратура попросила суд приговорить Майкла Калви к шести годам лишения свободы условно, а других фигурантов — Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Александра Кордичева, Александра Цакунова и Максима Владимирова — к сроку от 4 до 5,5 года.

5 августа чтение текста приговора с паузами на перерыв заняло более пяти часов. В итоге судья отложила процесс до 6 августа, заседание начнется в 10:00.

Майкл Калви заявил журналистам, что судья, как и ранее прокурор, просто повторил фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний экспертов и свидетелей, которые прозвучали в суде в последнее время.

Но это еще не финал. Я надеюсь, что завтра судья озвучит настоящие факты. Надежда умирает последней, — заключил он, поблагодарив за внимание к делу и его фигурантам.

Дойдет до арбитража

Не было сомнений в том, что приговор в отношении Калви окажется обвинительным, а дело — поучительным для многих инвесторов, отметила кандидат юридических наук, преподаватель Российской академии адвокатуры и нотариата Елизавета Селезнева. При этом она отметила, что ранее за бизнесмена заступились многие высокопоставленные российские чиновники и менеджеры, характеризуя его порядочным и честным человеком.

Суда-туда
Майкл Калви (слева) во время оглашения приговора в Мещанском суде

Майкл Калви (слева) во время оглашения приговора в Мещанском суде

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

— Спрогнозировать наказание, которое будет назначено подсудимым, довольно трудно. В таких резонансных делах всегда индивидуальный подход, поэтому опираться на статистику не стоит. Сам факт того, что прокурор запросил обвиняемым условные сроки — уже крайне необычное явление, — констатировал адвокат бюро «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко.

По его словам, наличие обвинительного приговора, в случае вступления в законную силу, может порождать гражданско-правовые, в том числе корпоративные, последствия. Обстоятельства, установленные приговором, будут иметь преюдициальную силу (обязательность для всех судебных органов решения, принятого ранее другим судом) при рассмотрении или пересмотре гражданских дел в арбитражном суде. Скорее всего, развитие этого корпоративного конфликта продолжится еще и в арбитражных судах, полагает эксперт.

Ситуация, при которой обвиняемым дадут условное наказание, видится фактически нереальной, считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Но с учетом времени, которое Калви и его коллеги провели под домашним арестом, они будут либо освобождены сразу, либо проведут в тюрьме немного времени, и срок заключения будет погашен, отметил он.

Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на вложениях в российские активы. Калви основал его в 1994 году. В период затяжного экономического кризиса приговор по делу Калви скажется на инвестклимате России, уверена Елизавета Селезнева. По мнению Павла Уткина, такой исход дела может снизить интерес институциональных инвесторов к вложениям здесь.

Суда-туда
Майкл Калви на выходе из Мещанского суда

Майкл Калви на выходе из Мещанского суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Максим Стрильченко, напротив, полагает, что этот приговор не сильно повлияет на инвестклимат, который зависит от совокупности многих факторов и обстоятельств. Эксперт уверен, что уголовное преследование не так страшит бизнесменов, важнее экономическая стабильность и финансовая предсказуемость. У России в этом плане есть свои особенности, которые и так учитываются инвесторами при оценке рисков, заключил он.

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