Лавров в конце августа посетит Венгрию, Австрию и Италию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит с рабочим визитом Венгрию, Италию и Австрию. Об этом 19 августа рассказала в ходе брифинга официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии»,— рассказала она.

По словам Захаровой, министры панируют обменяться мнениями по международной проблематике, включая вопросы противодействия последствиям пандемии коронавируса, отношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине и в Нагорном Карабахе.

Кроме того, представитель МИД рассказала, что с 25 по 26 августа Лавров посетит столицу Австрии Вену с рабочим визитом, в рамках которого запланирована беседа с федеральным канцлером республики Себастьяном Курцем, переговоры с министром европейских и иностранных дел, встреча с активом и участниками российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», а также с представителями австрийских деловых кругов.

Наконец, 26-27 августа глава российского внешнеполитичсекого ведомства отправится с визитом в Италию, где обсудит взаимоотношения Москвы с НАТО и Евросоюзом.

Ранее в этот день августа депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек заявил, что ЕС не отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вместе с тем, по его словам, это имело бы смысл, поскольку европейские санкции против РФ не сломили российскую экономику, а лишь наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой.

13 августа стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить Москву 20 августа и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

6 августа российский лидер заявил, что Австрия является одним из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке, а объем накопленных инвестиций составляет $6 млрд.

Ранее, 28 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза. Тогда таким образом он ответил на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призвала европейские страны обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а непосредственно с ее президентом Путиным.