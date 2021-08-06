Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров РФ в Европе

Австрия является одним из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке, а объем накопленных инвестиций составляет $6 млрд. Об этом заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин.

«Эта страна — один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей, причем это было самое широкое представительство, в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрийской Республики господина Себастьяна Курца», — сказал российский лидер.

В этот день Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии.

Инициатором проекта выступила компания «Цемикс», входящая в состав австрийского холдинга «Ласселсбергер» — одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по проекту составил 5,7 млрд рублей.

«Австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке. Порядка полутора тысяч компаний из Австрии успешно ведут бизнес в нашей стране. Объем накопленных инвестиций — $6 млрд», — добавил Путин.

Президент уточнил, что не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику.

Помимо этого, отметил российский лидер, Москва намерена поддерживать взаимное увеличение инвестиционных потоков с Веной, снимать барьеры для капиталовложений. В частности, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолеть негативные последствия в постпандемийный период, добавил Путин.

Ранее, 1 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что отношения России с такими европейскими странами, как Германия, Франция и Италия, позитивны и, несмотря на все сложности, существует торгово-экономическая кооперация.

Помимо этого, 28 июня он уточнял, что Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза. Тогда таким образом он ответил на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призвала европейские страны обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а непосредственно с ее президентом Путиным.