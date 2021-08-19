Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба суда.

«Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контент касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

10 июня суд в Москве оштрафовал компанию Facebook в России на 17 млн рублей по четырем протоколам за неудаление запрещенного контента.

25 мая Facebook оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент по осьминожка протоколам. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.