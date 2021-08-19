Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров в конце августа посетит Венгрию, Австрию и Италию
Мир
РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Общество
Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей
Общество
Московский планетарий закроют для модернизации на месяц
Авто
В Подмосковье появилась подсвечивающая пешеходов «зебра»
Мир
Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации
Общество
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Интернет
От Apple потребовали отказаться от сканирования гаджетов и переписок
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА

Суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба суда.

Околпаченные: подростки увлеклись хулиганским челленджем из соцсетей
Автовладельцы по всей России жалуются на пропажу крышечек с ниппелей колес

«Суд признал законным решение 422-го участка мирового суда по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), по которым на компанию был наложен штраф на общую сумму 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контент касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

10 июня суд в Москве оштрафовал компанию Facebook в России на 17 млн рублей по четырем протоколам за неудаление запрещенного контента.

25 мая Facebook оштрафовали на 26 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент по осьминожка протоколам. Штрафы по двум из них составили 4 млн рублей, по шести остальным — в размере 3 млн рублей за каждое административное правонарушение.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021