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Лидер сопротивления талибам в провинции Панджшер призвал Запад помочь оружием

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Силы сопротивления движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Панджшер призвали Запад помочь им оружием и боеприпасами. Об этом 18 августа написал один из лидеров отряда сопротивления Ахмад Масуд.

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Как отметили журналисты, Масуд является сыном покойного Ахмада Шаха Масуда, который также воевал с талибами, будучи лидером «Северного альянса».

«Если командиры «Талибана» начнут наступление, они встретят мощное сопротивление с нашей стороны. Флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой нашей позицией как флаг Объединенного национального фронта 20 лет назад. Но мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас», — написал Масуд в письме, которое было опубликовано в газете The Washington Post.

Как добавил Масуд, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании. Он добавил, что при любой ситуации он вместе с бойцами сопротивления будет защищать Панджшер, указывает «Газета.ру».

«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер — последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», — добавил Ахмад Масуд.

Ранее источник в Кабуле сообщил «РИА Новости», что отказывающиеся сдаться талибам военнослужащие и вооруженные отряды маршала Абдул-Рашида Дустума направились в Панджшер, где намерены примкнуть к сопротивлению.

Панджшер — одна из 34 провинций Афганистана. Там базировались основные силы войск НАТО во главе с США.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Кроме того, они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

16 августа агентство Bloomberg сообщило, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренности между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.

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