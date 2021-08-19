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В Минздраве рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 при ВИЧ

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Людям с положительным ВИЧ-статусом стоит отложить вакцинацию против коронавируса в случае начала антиретровирусной терапии. Об этом 19 августа сообщил журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

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По словам Мазуса, ВИЧ-инфицированным рекомендовано сделать прививку от коронавируса независимо от вирусной нагрузки и уровня иммунного статуса.

«Единственное возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию, которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ», — пояснил Мазус.

Он также сообщил о подготовке Минздравом РФ рекомендаций по вакцинации против коронавируса для пациентов с ВИЧ. Информация будет представлена в обновленных временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

«Начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — сказал Мазус.

5 августа сообщалось о новом исследовании ученых, согласно которому возникновение при заболевании COVID-19 цитокинового шторма в организме человека обусловливается наличием белка галектина-9 в крови пациента. Эксперты установили, что уровень галектина-9 у таких пациентов был значительно выше, чем у больных ВИЧ и раком. При этом у пациентов с ВИЧ уровень этого белка также превосходит норму.

До этого, 17 июля, руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что коронавирусы в отличие от ВИЧ или гепатита B не способны интегрироваться или вмешиваться в геном человека.

Масштабная вакцинация от COVID-19 продолжается в России. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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