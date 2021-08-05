Ученые назвали причину возникновения цитокинового шторма при COVID-19

Возникновение при заражении коронавирусом цитокинового шторма в организме человека обуславливается наличие белка галектина-9 в крови пациента. При этом чем выше уровень данного бела, тем больше вероятность возникновения этого опасного осложнения.

К таким выводам пришли исследователи из университета Альберты в Канаде, проанализировав плазму крови 120 пациентов с COVID-19. Эксперты установили, что уровень галектина-9 у таких пациентов были значительно выше, чем у больных ВИЧ и раком. При этом у пациентов с ВИЧ уровень этого белка также превосходит норму.

Таким обозом, согласно материалам исследования, опубликованным на сайте университета 4 августа, уровень галектина-9 в крови является своеобразным биомаркером для диагностики COVID-19 и сигнализирует о возможности развития серьезных осложнений.

Белок связывается с иммунными клетками организма, которые, в свою очередь, начинают выделять провоспалительные цитокины в ответ на инфекцию. При этом повреждаются клетки и высвобождается еще больше галектина-9, что приводит к еще большему увеличению производимого организмом числа цитокинов.

При возникновении цитокинового шторма пациент может умереть, и пока что на рынке нет препаратов, способных блокировать галектина-9 у людей.

29 июля сообщалось, что ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. Отмечалось, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.