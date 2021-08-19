Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий
Общество
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 19 августа
Мир
Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием
Мир
Гражданская авиация США подключится к эвакуации из Афганистана
Общество
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Общество
МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов РФ
Недвижимость
Новые архитектурные проекты в Москве начнут согласовывать дважды
Общество
РФ планирует эвакуационный спецрейс в Кабул до конца августа
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления
Сюжет:

Нутрициолог рассказала об особенностях питания во время коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, что при определении особенностей питания пациента во время перенесения коронавирусной инфекции необходимо также оценивать его состояние.

«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»
Научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан — о регистрации «Спутника V» и мутации вируса

Она пояснила, что в случае, если человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), справиться с поднятием уровня глюкозы ему помогут врачи. Однако, если пациент переносит COVID-19 дома, то его задача заключается в оказании помощи собственному иммунитету.

Деккер подчеркнула, что просто пить иммуностимулирующие препараты и не давать субстраты для построения иммунных клеток является не слишком разумным решением. Нутрициолог призвала граждан с коронавирусом дать организму все необходимое для построения иммунных клеток и антител.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», — сказала Деккер в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 19 августа.

По ее словам, при заболевании средней тяжести и отсутствии сил на нормальную еду, важно следить за уровнем глюкозы в крови. В данном случае, как отметила эксперт, подойдет легкая группа углеводов.

Также Деккер посоветовала обязательно следовать указаниям врача и после выздоровления переходить на восстановительный этап.

Ранее, 18 августа, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной», отметила специалист.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021