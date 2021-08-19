Нутрициолог рассказала об особенностях питания во время коронавируса

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, что при определении особенностей питания пациента во время перенесения коронавирусной инфекции необходимо также оценивать его состояние.

Она пояснила, что в случае, если человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), справиться с поднятием уровня глюкозы ему помогут врачи. Однако, если пациент переносит COVID-19 дома, то его задача заключается в оказании помощи собственному иммунитету.

Деккер подчеркнула, что просто пить иммуностимулирующие препараты и не давать субстраты для построения иммунных клеток является не слишком разумным решением. Нутрициолог призвала граждан с коронавирусом дать организму все необходимое для построения иммунных клеток и антител.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», — сказала Деккер в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 19 августа.

По ее словам, при заболевании средней тяжести и отсутствии сил на нормальную еду, важно следить за уровнем глюкозы в крови. В данном случае, как отметила эксперт, подойдет легкая группа углеводов.

Также Деккер посоветовала обязательно следовать указаниям врача и после выздоровления переходить на восстановительный этап.

Ранее, 18 августа, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной», отметила специалист.