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Диетолог дала советы по питанию для переболевших COVID-19

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию людям, которые перенесли коронавирус.

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В беседе с сайтом Inforeactor 17 августа специалист посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной».

К полезной пище врач отнесла продукты, приготовленные на пару, запеченное мясо и рыбу. Также в меру полезными будут овощи и фрукты, пишет RT.

Для укрепления иммунитета, по словам диетолога, стоит добавить в рацион продукты, богатые антиоксидантами. К ним относятся морковь, чеснок, лук. Она также посоветовала добавлять при готовке специи, поскольку даже куркума хорошо укрепляет иммунитет.

Писарева добавила, что важно также вести размеренный образ жизни, не сразу возвращаясь к активной физической нагрузке.

11 июля врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала во время пандемии коронавируса укреплять иммунитет, включив в рацион питания рыбу, яйца, мясо птицы.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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