Иммунолог спрогнозировал осеннюю волну гриппа в России

Осенью этого года россияне столкнутся с волной гриппа, которая превзойдет масштабы прошлого года, при этом существует несколько способов защититься от инфекции, рассказал в четверг, 19 августа, в интервью радио Sputnik генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп», врач-иммунолог Николай Крючков.

Осенью 2020 года довольно редко встречались случаи заболевания гриппом, во многом это объясняется противоэпидемическими мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса. Однако в этом году ситуация окажется сложнее, предположил иммунолог.

«В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя всё равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа», — посоветовал Крючков.

По его мнению, получить прививку от гриппа следует как можно скорее, и желательно уже в августе. При этом наиболее важно вакцинироваться против гриппа именно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Также иммунолог порекомендовал привить детей, для которых грипп представляет опасность.

Прививочная кампания против гриппа пройдет одновременно с вакцинацией от COVID-19. Крючков рекомендует делать эти прививки с перерывом в 30 дней, чтобы не перегружать иммунную систему.

11 августа Роспотребнадзор рекомендовал регионам своевременно вводить ограничения с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также провести вакцинацию не менее 60% населения и не менее 75% от численности лиц из групп риска. Также в ведомстве посоветовали провести исследование по оценке иммунитета у населения к вирусам гриппа в предэпидемический и поствакцинальный периоды.

5 августа Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В клинических исследованиях приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю, как оценка иммуногенности, новая вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА также рассказали, что вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ.

13 июля сообщалось, что Роспотребнадзор в эпидемиологическом сезоне 2021/22 годов планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска. В ведомстве также указали, что делать прививку от гриппа можно не раньше, чем через месяц после вакцинации от других инфекций, в том числе и коронавируса.