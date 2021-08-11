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Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по вакцинации от гриппа

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Роспотребнадзор рекомендовал субъектам РФ своевременно вводить ограничения с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также провести вакцинацию не менее 60% населения. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 11 августа.

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«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа исполнительной власти субъектов РФ) рекомендовать: <...> с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, складывающейся в субъектах РФ, и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия», — говорится в документе.

Кроме того, ведомство порекомендовало регионам провести исследование по оценке иммунитета у населения к вирусам гриппа в предэпидемический и поствакцинальный периоды. Субъектам рекомендуется обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период с охватом не менее 60% населения и не менее 75% от численности лиц из групп риска.

5 августа Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В клинических исследованиях приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю, как оценка иммуногенности, новая вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА также рассказали, что вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

13 июля сообщалось, что Роспотребнадзор в эпидемиологическом сезоне 2021/22 года планирует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска. В ведомстве также указали, что делать прививку от гриппа можно не раньше чем через месяц после вакцинации от других инфекций, в том числе и коронавируса.

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