«Один вирус вытеснил другой»: ждать ли в России эпидемии гриппа

В России не будет эпидемии гриппа при соблюдении мер профилактики, введенных для борьбы с коронавирусом. Однако для полной защиты себя и близких лучше вакцинироваться от обоих заболеваний, считают врачи. Медики объяснили «Известиям», когда делать прививки, каким образом их совместить и как позаботиться о своем иммунитете.

Будет ли в России эпидемия гриппа?

Эпидемия гриппа может обойти Россию стороной при соблюдении мер профилактики, введенных для борьбы с коронавирусом, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, таких противоэпидемических мер, как во время пандемии COVID-19, не было ни при одной эпидемии гриппа. По этой причине в прошлом году вспышки заболевания не произошло.

— Эпидемии как гриппа, так и коронавируса, преимущественно формируются за счет передачи вируса воздушно-капельным путем, так что меры, которые предпринимаются от обеих болезней, равно эффективны, — объясняет «Известиям» директор Lifetime+ Кирилл Ювченко. — Сегодня часть людей, которые могли бы быть переносчиками гриппа, работают из дома. Те, кто всё так же ездит на работу и, соответственно, чаще посещает общественные места, но ходит в масках, меньше распространяют вирусы.

Один вирус вытеснил Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Однако для полной защиты себя и близких врачи рекомендуют вакцинироваться от обоих заболеваний . Специалисты объяснили «Известиям», как совместить прививки и позаботиться о своем иммунитете.

Для кого опасен грипп?

По утверждению Кирилла Ювченко, случаи заболеваемости гриппом в России будут при любом раскладе. Его эпидемия — сезонное явление, которое поддерживается за счет изменчивости вируса, не дающей «раз и навсегда» создать вакцину.

— Мало кто знает об истинных масштабах гриппа в обычное время. Есть лабораторные тесты, которые могут выявить, каким именно вирусом вызвано заболевание, но ими пользуются редко, разве что в случае госпитализации. Пациент редко узнает, болел ли он каким-то из вирусов, вызывающих ОРВИ (а их, по разным данным, от 800 до 1000), или гриппом — это не так принципиально, когда за неделю болезнь проходит сама, — рассказывает Ювченко.

Как отмечает эксперт, грипп особенно опасен для детей и пожилых людей. В некоторые годы заболевания были ярко выражены и сопряжены с большими потерями. И если бы в это время ежедневно публиковалась статистика по числу зараженных, она была бы неутешительна.

В свою очередь, санитарный врач Николай Дубинин отмечает, что грипп может утяжелять течение коронавирусной инфекции и маскировать ее течение.

Один вирус вытеснил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Может сложиться ситуация, что человек будет думать: у него ОРВИ или грипп, а на самом деле — коронавирус. Впрочем, последнее сейчас маловероятно, поскольку ко всем больным ОРВИ подходят как к потенциально инфицированным коронавирусом, — говорит Дубинин.

Однако в этом году, как и в прошлом, заболеваемость гриппом может быть значительно ниже, чем обычно. Во многом этому поспособствуют соблюдение профилактических мер и вакцинация.

Усиление мер профилактики

По словам врача общей практики Регины Шайдуллиной, в прошлом году в России обошлось без вспышки заболеваемости гриппом. Это было связано с пандемией коронавируса, а точнее — с усилением мер профилактики на ее фоне.

— Самоизоляция, ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, использование антисептиков и вакцинация положительно повлияли на эпидемиологическую ситуацию, по гриппу в том числе, — утверждает эксперт.

На развитие ситуации в этом году повлияет соблюдение аналогичных мер и участие государства — насколько строго оно будет следить за соблюдением масочного режима и будет ли вводить ограничения. В таких условиях эпидемия пройдет в незначительном масштабе, считает Кирилл Ювченко.

Один вирус вытеснил Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) в общественном транспорте могло бы сберечь много жизней. Что касается, например, сотрудников розничных предприятий, то ничего нового в масочном режиме нет, такие рекомендации были и до распространения коронавируса, просто им предпочитали не следовать, — говорит собеседник «Известий».

С другой стороны, сегодняшняя благоприятная ситуация с гриппом может иметь негативные последствия , отмечает неонатолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Русакова. У россиян не сформируется коллективного иммунитета к ОРВИ и гриппу, что может привести к серьезной вспышке респираторных инфекций в эпидемиологическом сезоне 2021–2022 годов.

Вирус гриппа никуда не исчез, он по-прежнему циркулирует, просто его условно вытеснил COVID-19 , добавляет старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова. А значит, следующей осенью грипп может вернуться в усиленном варианте.

— Вирусологи опасаются, что из-за низкой заболеваемости сильно пострадает общий популяционный иммунитет к этому заболеванию: меньшее количество заражений может привести к увеличению восприимчивого к инфекции населения и более крупной вспышке гриппа следующей зимой, — говорит Меньшикова.

Нужно ли прививаться от гриппа?

Для того, чтобы защитить себя и близких, врачи рекомендуют россиянам привиться и от коронавируса, и от гриппа. Разумеется, с соблюдением правил вакцинации.

Один вирус вытеснил Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— В России охват вакцинации от гриппа до начала пандемии коронавируса был удивительно большой — 60%, — говорит Кирилл Ювченко. — По итогам заболеваемость уменьшилась незначительно, а вот смертность снизилась ощутимо. Так же как и в случае с коронавирусом, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания, а не от заражения как такового.

По словам Регины Шайдуллиной, вакцинироваться нужно от обоих заболеваний, главное — соблюсти интервал между процедурами. Так, прививку от гриппа рекомендуется делать за две–три недели до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы организм успел выработать антитела. Лучше всего запланировать вакцинацию на сентябрь — начало октября.

— Если говорить о совмещении прививки от коронавируса и от гриппа, разница во времени между ними должна составлять не менее 30 дней. Лучше сначала привиться от коронавируса и отсчитывать указанное время после введения второго компонента. Между первым и вторым компонентами вакцины от коронавируса прививаться от гриппа не следует , — отмечает эксперт.

Также не стоит забывать о других профилактических мерах: ношении масок, соблюдении дистанции в местах скопления людей, мытье рук, использовании антисептиков и одноразовых салфеток при насморке и кашле, отмечает Елена Русакова. Укрепить иммунитет помогут сбалансированное питание, достаточный сон, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом.

— Оставайтесь дома при первых признаках заболевании. Ешьте все доступные овощи и фрукты. Поддерживайте организм в тонусе и хорошем настроении — так вы защититесь от болезни, — резюмирует Мария Меньшикова.

Один вирус вытеснил Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Роспотребнадзоре уже сообщили о планах в этом году привить от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска, в новом эпидемиологическом сезоне 2021–2022 годов.