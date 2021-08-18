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Кличко заявил о желании украинских властей испортить ему репутацию

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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что украинские власти хотят испортить ему репутацию. Об этом в среду, 18 августа, он рассказал в эфире «Украинского радио».

Градоначальник уверен, что власти специально дали задание правоохранителям.

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«Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: «Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли». А они говорят: «Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать». Дается задание», — рассказал мэр.

Он отметила то в скором эти обвинения «лопнут как мыльный пузырь».

«Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», — заключил Кличко.

18 августа на фоне слухов о своей возможной отставке мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на него совершается политически мотивированное давление, и его вскоре могут заменить на «залетного» ставленника.

Таким образом он отреагировал на начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организацией были проведены обыски.

18 мая вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей является психологическим давлением со стороны офиса Зеленского. По его словам, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди. Также он отметил, что не находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения.

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