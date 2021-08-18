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Мэр Киева Кличко заявил о своей возможной замене на «залетного» ставленника

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На фоне слухов о своей возможной отставке мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на него совершается политически мотивированное давление, и его вскоре могут заменить на «залетного» ставленника. Об этом 18 августа сообщает украинское издание Vesti.ua.

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Как сказал Кличко, на него совершается политически мотивированное давление. Таким образом он отреагировал на начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организацией были проведены обыски.

«Делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создал почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне»,— цитирует мэра Киева Vesti.ua.

Как отмечается, новость о возможность увольнении Кличко уже косвенно подтвердил глава фракции «Голоса» Ярослав Железняк. Он намекнул, что на внеочередной заседании Верховной рады 23 августа помимо прочего будет вынесен кадровый вопрос, а именно увольнение одного из министров, который может занять пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместо Кличко.

Сообщается, что Кличко на посту может заменить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Вместе с тем отмечается, что народный депутат Железняк вскоре опроверг собственное заявление.

Ранее, 21 мая, Кличко заявил, что не находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения. По словам Кличко, власти Украины обвиняют его в том, что неизвестный якобы предлагал деньги руководителю офиса президента Андрею Ермаку за то, чтобы мэра не уволили.

18 мая вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей является психологическим давлением со стороны офиса Зеленского. По его словам, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди.

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