Мэр Киева Кличко заявил о своей возможной замене на «залетного» ставленника

На фоне слухов о своей возможной отставке мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на него совершается политически мотивированное давление, и его вскоре могут заменить на «залетного» ставленника. Об этом 18 августа сообщает украинское издание Vesti.ua.

Как сказал Кличко, на него совершается политически мотивированное давление. Таким образом он отреагировал на начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организацией были проведены обыски.

«Делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создал почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне»,— цитирует мэра Киева Vesti.ua.

Как отмечается, новость о возможность увольнении Кличко уже косвенно подтвердил глава фракции «Голоса» Ярослав Железняк. Он намекнул, что на внеочередной заседании Верховной рады 23 августа помимо прочего будет вынесен кадровый вопрос, а именно увольнение одного из министров, который может занять пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместо Кличко.

Сообщается, что Кличко на посту может заменить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Вместе с тем отмечается, что народный депутат Железняк вскоре опроверг собственное заявление.

Ранее, 21 мая, Кличко заявил, что не находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения. По словам Кличко, власти Украины обвиняют его в том, что неизвестный якобы предлагал деньги руководителю офиса президента Андрею Ермаку за то, чтобы мэра не уволили.

18 мая вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей является психологическим давлением со стороны офиса Зеленского. По его словам, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди.