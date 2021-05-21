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Кличко заверил в отсутствии конфликта с Зеленским

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Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 21 мая заявил, что не находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в их отношениях порой возникают обострения.

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«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения»,— сообщил он в интервью изданию «Бабель».

По словам Кличко, власти Украины обвиняют его в том, что неизвестный якобы предлагал деньги руководителю офиса президента Андрею Ермаку за то, чтобы мэра не уволили.

«Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации — ноль. Второе обострение касалось флага. Перед торжественным мероприятием у меня был (советник главы офиса президента Михаил — Ред.) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю,то, что он не присутствовал, его разозлило», — сказал градоначальник.

Он также отметил, что причиной «политической ревности» стало заявление о закупке Кличко вакцин от коронавируса для Киева.

Накануне Зеленский рассказал, что обыски у окружения мэра Киева проходят из-за краж из государственного бюджета. По словам президента, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему, а также приходит в офис, пишет «Газета.ру»

Ранее, 18 мая, Кличко заявил, что инцидент с обысками у его соседей являются психологическим давлением со стороны офиса Владимира Зеленского. По словам Кличко, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди.

О том, что вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко, стало известно в тот же день. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

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