Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом

Кличко прокомментировал обыски СБУ словами из фильма «Брат-2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко счел инцидент с обысками у его соседей психологическим давлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом градоначальник сообщил во вторник, 18 мая, на брифинге прямо возле своего дома.

Общение с журналистами он начал словами главного героя российского фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат? — Сила в правде», сообщает Страна.ua.

По словам Кличко, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди. «Когда я спросил силовиков, что здесь происходит, они мне сказали, что данную квартиру сдают в аренду, а арендатор преступник», — сказал он.

В свою очередь в СБУ сообщили, что в доме, где живет мэр, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не относится к градоначальнику. Дело, по данным спецслужбы, связано с производством относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

О том, что вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко, стало известно ранее в этот день. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Накануне Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его. Он рассказал, что правоохранители проводят обыски в ряде предприятий ЖКХ Киева, чтобы облить его грязью.

Ранее, 13 мая, он назвал обыски у столичных чиновников и на городских предприятиях давлением на него. Тогда сообщалось, что правоохранители провели обыски в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в Киевском институте земельных отношений, а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики мэрии. По словам мэра Киева, были проведены обыски в доме главы исполнительного комитета партии «Удар» Артура Палатного.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021