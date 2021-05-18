Кличко прокомментировал обыски СБУ словами из фильма «Брат-2»

Мэр Киева Виталий Кличко счел инцидент с обысками у его соседей психологическим давлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом градоначальник сообщил во вторник, 18 мая, на брифинге прямо возле своего дома.

Общение с журналистами он начал словами главного героя российского фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат? — Сила в правде», сообщает Страна.ua.

По словам Кличко, в квартире, где проводят следственные действия, живут пожилые люди. «Когда я спросил силовиков, что здесь происходит, они мне сказали, что данную квартиру сдают в аренду, а арендатор преступник», — сказал он.

В свою очередь в СБУ сообщили, что в доме, где живет мэр, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не относится к градоначальнику. Дело, по данным спецслужбы, связано с производством относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

О том, что вооруженные люди в шлемах пришли с обысками в дом, где проживает Кличко, стало известно ранее в этот день. Самого градоначальника в тот момент не было в квартире, однако он рассказал, что камеры видеонаблюдения показали, как силовики поднялись к нему на этаж и стучали в дверь.

Накануне Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором обвинил руководство Украины в попытках дискредитировать его. Он рассказал, что правоохранители проводят обыски в ряде предприятий ЖКХ Киева, чтобы облить его грязью.

Ранее, 13 мая, он назвал обыски у столичных чиновников и на городских предприятиях давлением на него. Тогда сообщалось, что правоохранители провели обыски в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в Киевском институте земельных отношений, а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики мэрии. По словам мэра Киева, были проведены обыски в доме главы исполнительного комитета партии «Удар» Артура Палатного.