Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд на курорты Таиланда

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», смогут въехать в отдельные районы Таиланда. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба посольства РФ в Таиланде.

Как отмечается, в ходе заседания Национальный комитет по борьбе с COVID-19 одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет посещать отдельные туристические районы страны, так называемые песочницы.

Как пишет «Газета.ру», сроки вступления в силу и детали этого решения пока прорабатываются профильными ведомствами королевства.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19.

Ранее, 16 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными.

9 июля Индонезия признала «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса для въезда туристов.

29 июня директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина рассказала, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны, безопасны и хорошо переносятся.

До этого, 23 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам перед путешествиями за границу пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы одним компонентом препарата.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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