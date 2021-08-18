Разбившийся Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования винта

Самолет Ил-112В перед крушением в Московской области свалился в штопор из-за того, что не сработала система флюгирования винта. Об этом 18 августа ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, если система была бы исправна, то самолет возможно смог бы совершить посадку.

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», — рассказал собеседник журналистам.

Как уточнил источник, с момента возгорания самолета до столкновения с землей прошло 42 секунды.

«Самолет 30 секунд горел в воздухе», — заключили в силовых структурах.

Днем ранее Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли.

Предполагается, что причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, которое привело к возгоранию в двигателе. В качестве версий крушения самолета также рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов, добавляет «Газета.ру».

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.