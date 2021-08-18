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Врач назвала наиболее опасный способ передачи COVID-19

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На тяжесть протекания коронавируса напрямую влияет способ проникновения вируса в организм человека, наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи инфекции. Об этом 18 августа рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

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Она напомнила, что вирус в основном передается воздушно-капельным и контактным способами. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. При втором варианте инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например при поцелуях.

Врач отметила, что также возможен и непрямой контакт, как, например, при попадании вируса со слизистых на руки, а с них — на мебель, поручни в общественном транспорте и т.д., передает «РИА Новости».

Малиновская подчеркнула, что наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи, так как при вдохе вирус моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно там размножаться, поражая легкие.

В случае попадания COVID-19 через слизистые врачи получают больше времени, чтобы помочь заболевшему в выздоровлении.

«Одним словом, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое. Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски», — сказала инфекционист, напомнив, что лучшим способом обезопасить себя от коронавируса является вакцинация.

7 августа вирусолог Сергей Нетесов назвал способ защититься от суперраспространителей COVID-19, способных заразить большое число других людей.

Он рассказал, что таких ситуаций масштабных заражений возникало много в Италии в феврале-марте прошлого года, например во время футбольных матчей.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным путем вне зависимости от его штамма и что все «инструменты» профилактики заболевания, выработанные в России за время пандемии, остаются актуальными по сей день.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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