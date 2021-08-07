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Вирусолог назвал способ защититься от суперраспространителей COVID-19

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Российский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что пока пандемия коронавируса не закончена и непонятно, кто может оказаться так называемым суперраспространителем инфекции, в целях безопасности следует носить защитные маски, причем не только тем, кто находится в группе риска, а вообще всем.

По его словам, склонность людей к суперраспространению инфекции пока до конца не изучена. Нетесов подчеркнул, что подобные случаи очень трудно расследовать, но работа в этом направлении ведется.

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Также эксперт прокомментировал сообщение руководителя филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова о максимальном случае суперраспространения коронавируса в России. Так, Семенов рассказал, что одному гражданину удалось распространить COVID-19 среди 1,5 тыс. человек.

По словам Нетесова, такая ситуация вполне возможна.

«Она, кстати, неоднократно реализовалась в Италии в феврале-марте прошлого года, когда во время футбольных матчей суперраспространители заражали сотни и тысячи людей», — цитирует его РЕН ТВ в субботу, 7 августа.

Нетесов также подчеркнул, что суперраспространители COVID-19 известны еще с весны прошлого года. Он напомнил о публикации, согласно которой в Вашингтоне в разгар пандемии собрались любители хорового пения, среди них был один человек с коронавирусом. В итоге он заразил 62 человека.

«Между прочим, у него самого симптомов не было, они появились позже. То есть это соответствует тому факту, что люди за два дня до появления симптомов уже могут заражать других людей. И это как раз характерная особенность нынешнего коронавируса, которая его отличает от вируса гриппа и целого ряда других вирусов», — сказал эксперт

В марте специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса.

Так, они проверили, какое количество респираторных капель могут выделять разные группы людей, и проанализировали их пол, вес и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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