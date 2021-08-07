В «Векторе» рассказали о распространившем COVID среди 1,5 тыс. человек россиянине

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о максимальном случае суперраспространения коронавируса в России.

Так, по его словам, одному гражданину удалось распространить COVID-19 среди 1,5 тыс. человек.

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения (superseeding), максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1, 5 тыс. человек», — цитирует эксперта ТАСС в субботу, 7 августа.

Согласно статистике, один пациент с COVID-19 передает коронавирус от двух до трех человек, подчеркнул Семенов. Однако при инфицировании штаммом «Дельта» пациент может распространить болезнь среди пяти-шести человек.

Эксперт напомнил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и максимальная передача инфекции происходит при социальных контактах. Шанс стать суперраспространителем весьма велик, по словам Семенова, если человек не соблюдает эпидемиологические правила, в том числе социальную дистанцию, и не носит защитную маску, когда ему нездоровится.

«Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», — отметил эксперт.

В марте специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса.

Так, они проверили, какое количество респираторных капель могут выделять разные группы людей, и проанализировали их пол, вес и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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