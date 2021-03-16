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Ученые связали лишний вес со сверхраспространением COVID-19

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Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу пришли специалисты из Массачусетского технологического университетов и Гарварда. Они проверили, какое количество респираторных капель могут выделять разные группы людей и проанализировали их пол, вес и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

«Не было обнаружено корреляции с полом, в то время как значимые корреляции наблюдались между количеством выдыхаемого аэрозоля, возрастом и ИМТ», указано в статье американских ученых.

ИМТ — индекс массы тела. Он рассчитывается как масса тела в килограммах деленная на квадрат роста в метрах. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель от 18,5 до 25 соответствует норме. При ИМТ от 25 до 30 диагностируют избыточную массу тела, выше 30 — ожирение.

В эксперименте американских ученых на 18% человек (35 из 194) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы. Половина группы (73 человека) с наиболее низким ИМТ выдыхала значительно меньше респираторных капель, чем другая половина с большим весом. Самый низкий уровень выделения вирусных частиц наблюдался у людей младше 26 лет с ИМТ ниже 22.

Тот факт, что на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы, соответствуют так называемому закону Парето (правилу 20/80), когда около 20% инфицированных отвечают за 80% дальнейших заражений, отметил врач-инфекционист клинико-диагностического центра «Медси» Расим Ходжибеков. Ранее эта формула подходила и для других инфекционных заболеваний, таких как корь, лихорадка Эбола, ВИЧ-инфекция, сообщил он «Известиям». Однако суперраспространение формируется у пациентов под влиянием множества факторов, таких как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета и совместная инфекция с другим патогеном, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полных ход: людей с лишним весом обвинили в распространении коронавируса

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