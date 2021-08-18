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Мужчина предстанет перед судом за фальшивый сертификат о вакцинации

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Житель Московской области предстанет перед судом по уголовному делу об использовании фальшивого сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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«Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»)», — заявили в прокуратуре.

По данным следствия, мужчина купил фальшивый сертификат о вакцинации от COVID-19 за 3 тыс. рублей и после предоставил его своему работодателю в качестве документа, подтверждающего вакцинацию.

Отмечается, что после вручения обвиняемому копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено в мировой суд.

23 июля в МВД сообщалось об изъятии более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса с начала года, кроме того, было возбуждено 60 уголовных дел. Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинения предъявлены 25 подозреваемым.

Также подчеркивается, что особое внимание сотрудников полиции направлено на выявление новых схем противоправной деятельности, связанной с оборотом документов о прививках.

Ранее, 14 июля, в Москве полиция возбудила четыре уголовных дела по факту сбыта поддельных медотводов от вакцинации против COVID-19. Сбыть справки мошенники пытались в Хорошевском и Измайловском районах, в Выхино-Жулебино, а также на юго-западе столицы.

В настоящее время в России проводится масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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