Украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до тех пор, пока Киев не «восстановит контроль» над Крымом. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Автором инициативы является премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Документ появился в Сети еще 9 августа.

Согласно законопроекту, депутатам можно будет устанавливать связи с российскими органами власти и политическими деятелями только с разрешения президента Украины. Контакты с политиками из РФ будут одобрены только в случае необходимости защиты прав граждан или обсуждения выполнения международных договоров.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова бывшего украинского лидера запоздалым прозрением. По его мнению, у Януковича были все возможности для борьбы за другую Украину, отличную от той, которая «пугает сегодня даже своих западных кураторов».

Политолог Аждар Куртов, в свою очередь, также отметил, что бывший глава государства был неискренен в своем высказывании, так как главной проблемой является национализм на Украине, который закреплялся в стране еще при президентстве Януковича.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.