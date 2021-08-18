Экс-госсекретарь Райс назвала вывод войск США из Афганистана поспешным

Соединенные Штаты поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти радикальным движением «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Такое мнение выразила 17 августа бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс.

«Двадцати лет было недостаточно для того, чтобы завершить путешествие от правления «Талибана» в стиле VII века и 30-летней гражданской войны до стабильного правительства», — отметила Райс в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По ее мнению, США и Афганистану нужно было больше времени, за которое Вашингтон мог бы обучить афганцев военным тактикам, помочь стране в борьбе с террористами, организовав поддержку силами ВВС.

«После падения Кабула возникает губительный и крайне несправедливый нарратив: обвинение афганцев в том, как все закончилось. Нет, они не выбрали «Талибан», — говорится в материале политика.

Как считает экс-госсекретарь, талибы могли начать отступление зимой, а Соединенные Штаты могли подождать до тех пор и дать афганцам время для того, чтобы предотвратить падение Кабула.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Его планируется завершить до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана на тот момент был завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.