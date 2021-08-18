Прямой эфир
Мир
Рейтинг Байдена упал после прихода талибов к власти в Афганистане
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
В США нашли человеческие останки в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета
Общество
Опрос показал процент задерживающихся на работе российских специалистов
Экономика
В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза
Мир
Госдеп оценил обещание талибов соблюдать права человека в Афганистане
Экономика
ФАС предложила запретить трейдерам покупать бензин
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Мир
Депутат Госдумы назвал условие для диалога с Киевом по Крыму
Сюжет:

Экс-госсекретарь Райс назвала вывод войск США из Афганистана поспешным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти радикальным движением «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Такое мнение выразила 17 августа бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс.

«Двадцати лет было недостаточно для того, чтобы завершить путешествие от правления «Талибана» в стиле VII века и 30-летней гражданской войны до стабильного правительства», — отметила Райс в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

По ее мнению, США и Афганистану нужно было больше времени, за которое Вашингтон мог бы обучить афганцев военным тактикам, помочь стране в борьбе с террористами, организовав поддержку силами ВВС.

«После падения Кабула возникает губительный и крайне несправедливый нарратив: обвинение афганцев в том, как все закончилось. Нет, они не выбрали «Талибан», — говорится в материале политика.

Как считает экс-госсекретарь, талибы могли начать отступление зимой, а Соединенные Штаты могли подождать до тех пор и дать афганцам время для того, чтобы предотвратить падение Кабула.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Его планируется завершить до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана на тот момент был завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021