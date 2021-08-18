Эксперт назвала вызывающие пищевую зависимость продукты

Некоторые продукты питания вызывают зависимость, у этого явления есть не только психологические, но и биохимические причины, рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

По ее словам, почти у любого человека может развиться зависимость от сахара, поэтому потребление сладкого необходимо строго контролировать.

«От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром», — сказала эксперт в интервью радио Sputnik 18 августа.

Она добавила, что иногда подобное привыкание формируется и к молочным продуктам. Нутрициолог объяснила это тем, что в них содержатся опиаты природного происхождения.

«Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины — они успокаивают, расслабляют», — пояснила Савельева.

В качестве примера эксперт подчеркнула, что многие люди любят употреблять молочные продукты на ночь. По ее словам, кисломолочная продукция — позитивная вещь, однако ею не следует злоупотреблять.

Кроме того, нутрицилог предупредила, что хлеб и другие мучные продукты также способны вызывать зависимость. Особенно, по ее словам, это относится к выпечке из белой муки с использованием дрожжей.

«Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей — это двойной удар, поэтому людям сложнее порой отказаться от хлеба, чем от сладкого, зависимость от него (хлеба, — Ред.) сильнее», — подытожила Савельева.

17 августа диетолог Дарья Русакова назвала наименее полезную кисломолочную продукцию. Она пояснила, что такие продукты являются обязательной частью здорового рациона, поскольку полезные кисломолочные бактерии оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и способствуют общему улучшению состояния, однако не вся кисломолочная продукция одинаково полезна.