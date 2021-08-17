Диетолог назвала наименее полезную кисломолочную продукцию

Кисломолочная продукция является обязательной частью здорового рациона, поскольку полезные кисломолочные бактерии оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и способствуют общему улучшению состояния. Но не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Об этом во вторник, 17 августа, рассказала диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам, так как в них больше углеводов, чем в натуральном творожке или йогурте. «Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из нее будет усваиваться хуже», — сказала врач в беседе с «Ридусом».

Русакова отметила, что обезжиренные кисломолочные продукты тоже не особенно полезны для здоровья, так как в них зачастую добавляют крахмал для правильной консистенции, а это те же углеводы.

«Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть», — подчеркнула специалист.

При этом диетолог порекомендовала не исключать сметану из своего рациона. Это наиболее жирный из всех кисломолочных продуктов после сыра, но если выбирать сметану с жирностью 10-15%, то вреда от нее не будет.

От сметаны жирностью 25-30% лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы и для печени.

Русакова высказала мнение, что не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Чтобы достигнуть максимальный эффект для здоровья, следует чередовать разные продукты из этой группы.

Также эксперт напомнила, что необходимо обращать внимание на срок годности продукта. Кисломолочный продукт должен быть недолгого срока хранения — до пяти суток. Потому что в них размножаются бактерии. А чтобы подавлять рост болезнетворных бактерий, некоторые производители добавляют антибактериальные препараты. Это удлиняет сроки хранения, но затем неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника.

15 августа терапевт и диетолог Татьяна Тарновская рассказала, что даже при полном исключении жирных продуктов у человека может возникнуть ожирение печени. По ее словам, такой диагноз может спровоцировать не только потребление жареных и жирных продуктов, но и безжировая диета, пишет Life.ru. Такой рацион вызывает снижение количества жирных кислот, в результате чего печень начинает самостоятельно синтезировать жиры, объяснила врач.