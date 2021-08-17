Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой для США

Россия представляет для США основную военную угрозу, такое мнение высказал во вторник, 17 августа, глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхёрк.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей стране, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — заявил Ванхёрк в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), трансляция которого велась на Youtube.

Он уточнил, что Россия и Китай «развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

Ранее, 26 июля, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс выступила за ограничение ядерных потенциалов России и КНР. По ее словам, Соединенным Штатам следует развивать нормы ответственного поведения в космосе и бороться с новыми технологиями, угрожающими стратегической стабильности.

19 июля представитель Пентагона Джон Кирби назвал новые гиперзвуковые ракеты России дестабилизирующим фактором, поскольку они способны нести ядерный заряд.

В тот же день фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море. Скорость полета составила 7 махов, а дальность — свыше 350 км. Минобороны РФ планирует оснащать комплексом «Циркон» подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.

17 июля американский журнал The National Interest писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России. Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В США неоднократно отмечали отставание от России в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором Штаты признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.