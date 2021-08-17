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США не исключили введения санкций против талибов
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США не исключили введения санкций против талибов

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США могут использовать санкции для того, чтобы повлиять на представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в выполнении взятых на себя обязательства по ситуации в Афганистане. Об этом заявил на брифинге во вторник,17 августа, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Ему задали вопрос о том, какими средствами обладает Вашингтон, чтобы заставить талибов выполнять свои обязательства, которые в том числе касаются соблюдения прав женщин.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности полного плана того, что мы можем сделать. Но есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги», — отметил Салливан.

При этом он добавил, что США пока не могут предсказывать, как будет развиваться ситуация в Афганистане и какими будут отношения с Кабулом в будущем.

Кроме того, Салливан отметил, что Штаты осознают захват талибами значительной часть американских вооружений в Афганистане. При этом Вашингтон не ждет их возвращения.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

Несмотря на критику, вызванную решением о выводе военных США из региона, американский президент Джо Байден 16 августа заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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