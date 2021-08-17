Житель Кабула рассказал о жизни афганцев после прихода талибов

Президент Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс, проживающий в Кабуле, 17 августа рассказал о ситуации в городе после прихода к власти боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«В Кабуле, как видите, такси, общественный транспорт работают в обычном режиме. Народ пользуется ими, как и раньше. Никаких ограничений нет. Народ даже женится — вот свадебная машина стоит. Магазины открыты. Это говорит о том, что народ поверил новой власти. Народ не боится выходить на улицу»,— рассказал он в беседе с РЕН ТВ.

Ранее в это день РБК со ссылкой на местных жителей сообщал, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости.

Как рассказал студент РУДН Ахмада Санор Накиби, пришедшие к власти боевики «помиловали» военных и полицию. При этом жители столицы напуганы, хотя талибы не собираются никого убивать, однако, по его мнению, граждане теперь лишены свободы.

При этом, по словам другого жителя, Назира Эйхласса, люди скорее находятся в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».