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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 5 млн рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google еще на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации, Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в этот день компания была оштрафована на 4 млн и 1,5 млн рублей за неудаление противоправной информации. В отношении компании было составлено несколько протоколов, в том числе за неудаление запрещенного контента, а также информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

Ранее Google уже неоднократно штрафовали в связи с неудалением противоправной информации. Так, в декабре 2018 года компания была оштрафована на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Отмечалось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенный в России контент.

В конце мая текущего года компанию оштрафовали на общую сумму 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле американская компания также получила штраф в 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории РФ.

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