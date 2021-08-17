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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 1,5 млн рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google еще на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента. По еще трем аналогичным протоколам корпорации грозят штрафы на общую сумму более 16 млн рублей. Об этом 17 августа сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

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«Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — рассказал он.

Ранее в этот день Таганский суд Москвы оштрафовал Googlе на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации.

В конце мая компания уже была оштрафована на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле американская компания получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории РФ.

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