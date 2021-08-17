Суд в Москве оштрафовал Googlе на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Googlе на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, в отношении организации Googlе LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточняется в постановлении.

Ранее в отношении компании уже был составлен ряд протоколов: четыре из них связаны с неудалением запрещенного контента, один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

В конце мая компания уже была оштрафована на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле американская компания получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории РФ. Ранее, в апреле, Роскомнадзор предупредил Google, а также Facebook и Twitter о том, что они будут привлечены к ответственности в случае если не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.