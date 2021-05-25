Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал интернет-площадку Google за отказ удалить запрещенный контент. Сумма штрафа составила 4 млн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Таганского районного суда Москвы во вторник, 25 мая.

Уточняется, что речь идет о двух нарушениях порядка удаления информации, которая подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством. За каждое из правонарушений компанию обязали выплатить по 2 млн рублей штрафа.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что дают Google сутки на удаление запрещенного на территории России контента. В противном случае, как сообщалось, на интернет-площадку будет наложен штраф.

Кроме того, тогда же в Роскомнадзоре предупредили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Речь шла об удалении в том числе видеозаписей, дающих представление о создании специальных условий для выращивания наркотических веществ, сцен насилия, материалов террористических и экстремистских организаций, в том числе оправдывающих их деятельность.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

24 мая Роскомнадзор сообщил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, в связи с чем Роскомнадзор не исключает возможность замедления трафика сервисов компании на территории страны.