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Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента

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У интернет-площадки Google есть сутки на удаление запрещенного на территории России контента. Об этом 24 мая заявили в Роскомнадзоре.

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«Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», —указали в ведомстве.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании, предупредили в Роскомнадзоре.

По данным регулятора, среди неудаленного контента остаются в том числе видеозаписи, дающие представление о создании специальных условий для выращивания наркотических веществ, сцены жестоких убийств животных, видео, призывающие к насилию, материалы террористических и экстремистских организаций, в том числе оправдывающие их деятельность.

Ранее, 11 мая, Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

24 мая Роскомнадзор сообщил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, в связи с чем Роскомнадзор не исключает возможность замедления трафика сервисов компании на территории страны.

Ранее Google не раз штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Уточнялось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.

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