Точка трения: Telegram могут исключить из AppStore и Google Play

Telegram могут заблокировать в США или исключить из AppStore и Google Play. Такие прогнозы дали опрошенные «Известиями» эксперты после вступления Джо Байдена в должность президента Штатов. Мессенджер всё больше воспринимается Вашингтоном как российский, а значит, «токсичный». Эксперты считают, что стоит готовиться к ужесточению регулирования контента в Telegram. Кроме того, велика вероятность, что этот ценз он не пройдет и попадет в «опалу» в США, как это было в России, говорят специалисты. Растущий интерес к мессенджеру в Штатах вызывает и беспокойство у его влиятельных конкурентов — WhatsApp и Facebook.

Протестный мессенджер

При президенте США Джо Байдене риторика Белого дома в отношении Telegram ужесточится, возможны блокировки и исключения мессенджера из AppStore и Google Play, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее американская Коалиция за безопасный интернет (Coalition for a Safer Web) подала иски к Apple и Google в окружной суд США по Северной Калифорнии. Некоммерческая организация потребовала удалить Telegram из магазинов приложений AppStore и Google Play. Глава коалиции Марк Гинзберг утверждает, что Telegram способствует распространению экстремизма и антисемитизма, а также используется для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве.

Точка трения_2 Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

Основатель Telegram Павел Дуров не комментировал иски, но сообщал в своем канале в мессенджере, что администраторы заблокировали сотни призывов к насилию в США. В Facebook и Apple не ответили на запросы «Известий». В пресс-службе Google воздержались от комментариев.

Мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний после того, как аккаунты действующего тогда президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы из-за призывов к насилию, писал Павел Дуров. По его словам, за три дня в январе число клиентов мессенджера выросло на 25 млн, что стало рекордным показателем. Сейчас количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 млн и продолжает увеличиваться.

Исключить нельзя оставить

«Коалицию за безопасный интернет» возглавляет бывший сотрудник администрации экс-президента США Барака Обамы, обратил внимание председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. В этой политической обстановке Telegram «не очень удобный» игрок, потому что не находится под контролем в отличие от других работающих на территории страны компаний, указал эксперт. Поэтому попытки прекратить или ограничить работу мессенджера на территории США продолжатся, допустил он.

Возникает вопрос и к тому, кто стоит за коалицией, отметил Александр Журавлев. Прямые конкуренты Telegram, такие как WhatsApp и Facebook, могут действовать от лица некоммерческой организации, предположил он. Мессенджер рискует исчезнуть из магазинов приложений или подвергнуться блокировкам на территории США, полагает эксперт. Лоббирование интересов крупных технологических компаний значительно увеличится при Джо Байдене, и это значит, что они предпримут усилия, чтобы вытеснить неудобных игроков с рынка, считает Александр Журавлев.

В глазах американского избирателя Telegram становится всё более «российским», а в США это синоним слова «токсичный», считает владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Поэтому стоит ожидать продолжения преследования мессенджера на территории страны. В этом контексте следует обратить внимание на историю с компанией Momentus, в которой россиянина убрали с должности генерального директора из-за его российского паспорта, указал он.

Учитывая, что трафик мессенджера не поддается расшифровке, в США обеспокоились ростом популярности Telegram среди «трампистов», считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Многие законодатели в различных государствах уже пытались и пытаются запретить Telegram для лишения оппозиции возможности контролировать и организовывать протесты. Среди таких стран, например, Иран, Китай, Пакистан и Индонезия. Подобная участь ждет Telegram и в США, считает эксперт.

Охота на ведьм

Во время президентских выборов в США был взят опасный тренд на «технологичное» цензурирование, удаление пабликов и блокировку аккаунтов неугодных компаний и людей, обратил внимание директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. Эта тенденция не только сохранится, но и усилится, и все, кто не согласен с «правильными» повестками, будут баниться, сказал он. Сегодня повестку определяют IT-компании (Facebook, Twitter, Google), которые по своему влиянию стали соразмерны целым государствам, отметил эксперт. Стоило соцсетям заблокировать аккаунт Дональда Трампа, как он фактически лишился возможности высказывать свое мнение, указал Станислав Косарев.

Точка трения_3 Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

Telegram может предпринять превентивные меры, чтобы избежать репутационных рисков, как это сделал Twitter, сказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Там начали эксперимент по фильтрации контента со стороны самих пользователей.

Скорее всего, Telegram будет двигаться в сторону создания собственной инфраструктуры (работы на своих серверах) и создания мобильной и десктопной версий мессенджера для браузера, предположил президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. В случае блокировок в США руководство компании, вероятнее всего, предпримет те же действия, что и в России, — будет «маскировать» трафик Telegram под другие сервисы, например, антивирусы, считает он.