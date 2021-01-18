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В мгновение блока: исчезнет ли Telegram из AppStore и Google Play

За исками могут стоять конкуренты мессенджера, не исключают эксперты
Фото: REUTERS/Xosé Bouzas
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В мгновение блока: исчезнет ли Telegram из AppStore и Google Play
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2021-01-18 16:12:48
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Удаление мессенджера Telegram из магазинов приложений AppStore и Google Play по всему миру возможно только в крайнем случае и вряд ли произойдет в ближайшее время. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск к компании Apple, в котором потребовала удалить мессенджер из AppStore. Причиной указывались экстремистские высказывания, которые распространялись пользователями в Telegram в преддверии штурма Капитолия в Вашингтоне. Организация посчитала, что руководство мессенджера не принимало никаких мер для их пресечения. Рассматривается вариант подачи и иска к Google. Эксперты не исключили, что за действиями коалиции могут стоять конкуренты Telegram — Facebook и WhatsApp.

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Опасный контент

Американская некоммерческая организация «Коалиция за безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) подала иск к Apple в окружной суд США по Северной Калифорнии, в котором потребовала удалить Telegram из магазина приложений. Об этом сообщила The Washington Post 18 января.

Организация пожаловалась, что в Telegram размещался «пропагандистский белый, неонацистский и другой ненавистнический контент», и такая информация нарушает условия использования Apple в магазине приложений. Коалиция считает, что руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения распространения таких сообщений. Кроме того, по мнению истцов, в Telegram присутствует антисемитский контент.

В мгновение блока
appstore
Фото: Depositphotos
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— Telegram выделяется сам по себе как распространитель [ненавистнических высказываний], даже по сравнению с Parler, — заявил президент коалиции Марк Гинзберг.

Социальная сеть Parler, созданная как альтернатива Twitter с ее жесткой политикой цензурирования, стала часто упоминаться в инфополе в начале января на фоне штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа и требований пересмотреть результаты выборов президента США. После этих событий крупнейшие соцсети, такие как Facebook, Instagram и Twitter, стали ограничивать постинг на страницах Трампа, опасаясь призывов к насилию. В ответ на это политик завел аккаунт в Parler. Однако сначала Google, а потом Apple заблокировали приложение за недостаточную модерацию, а позже Amazon отключила соцсеть от хостинга.

Позднее в Telegram-каналах начали распространять сообщение якобы от основателя мессенджера Павла Дурова или его официального представителя, из которого следовало, что приложение не постигнет та же участь, что и Parler. В качестве причины авторы указывали: у Telegram есть собственная инфраструктура с тех пор, как Amazon отказался предоставлять мессенджеру сервера во время блокировки Роскомнадзором.

Тогда основатель Telegram Павел Дуров, комментируя удаление Parler из AppStore и Play Маркет и изменения политики конфиденциальности WhatsApp, заявил, что пользователи ускорили «бегство» в Telegram. По его словам, за три дня в январе число клиентов мессенджера выросло на 25 млн, что стало рекордным показателем. Общее количество пользователей Telegram во всем мире достигло 500 млн.

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Возможное удаление Telegram из магазина приложений уже прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, «это будет интересно».

«Известия» направили запросы в Apple и Telegram. На момент публикации там не ответили.

Токсичный статус

Подача иска может быть как частной инициативой, так и инициативой властей или руководства Apple, рассуждает президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

— В первом случае дело может длиться годами, и НКО нужно будет еще доказать, что Telegram так опасен, как о нем сказано в иске. Это будет сложно, так как Павел Дуров будет убеждать, что все запрещенное удаляется по жалобам пользователей и в этом случае шансы удовлетворения иска невысоки. Во втором случае может произойти быстрое удаление Telegram из магазина приложений, — предупредил Владимир Зыков.

В мгновение блока
телеграм
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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У дела есть политическая подоплека, согласен владелец «Катков и партнеры» Павел Катков. Telegram принял к себе заблокированных в ряде соцсетей и отключенном Parler сторонников Дональда Трампа, а в США сейчас все, что с ним связано, будет иметь «токсичный» статус, указал эксперт. По его мнению, высока вероятность, что суд примет сторону истца.

Скорее всего, коалицию используют для лоббирования определенных групп интересов, и за ней могут стоять такие гиганты, как Facebook и WhatsApp, предположил директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. В начале января WhatsApp сделал рассылку с изменениями пользовательского соглашения, из-за чего многие пользователи начали «уходить» к Telegram и Signal, напомнил он.

«Известия» направили запрос в Facebook, который также контролирует WhatsApp.

Telegram действительно может быть удален из AppStore по решению суда, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Однако это будет зависеть от серьезности доказательств, который предоставит истец. Пока остается недоказанным сам факт наличия антисемитского и экстремистского контента, распространяемого в мессенджере, и неясен охват аудитории сообщений.

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Если Apple все же решит удалить Telegram, в таком случае российские пользователи утратят возможность скачать приложение, и мессенджеру придется искать обходные пути, сказали Павел Катков и Станислав Косарев. Но это совсем крайний случай, скорее всего, ограничение коснется только локальных магазинов приложений, предположили Александр Журавлев и Владимир Зыков.

Google приготовиться

Юрист коалиции Кейт Альтман объявил, что подобный иск планируется и к Google. На момент публикации информации о том, что он подан, не появлялось.

Вероятность удаления Telegram из Play Market есть, допустил Владимир Зыков. Но магазины приложений для Android есть не только у Google, а, например, и у Huawei, Samsung и других компаний. Тогда ко всем корпорациям нужно будет применять те же требования, а это сложнее и бесполезнее, считает эксперт.

В мгновение блока
google
Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Если Apple и Google потребуют от Telegram удалить какие-то каналы и предоставят факты, подтверждающие недопустимость контента, то мессенджер пойдет на уступки, считает Станислав Косарев. Возможно, модераторы выйдут на администраторов пабликов и добьются от них изменения постов.

Павел Дуров должен думать о создании мобильной браузерной версии мессенджера, а также о переходе на работу на своих серверах и независимой инфраструктуре, чтобы на мессенджер не повлиял отказ сторонних компаний от хостинга, считает Владимир Зыков.

Еще в начале января основатель сервиса в своем Telegram-канале писал о разработке стабильной веб-версии, не привязанной к площадкам AppStore и Google Play, напомнил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. По его словам, работа в этом направлении позволит мессенджеру дистанцироваться от корпораций и приобрести большую независимость.

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