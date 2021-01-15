Наказали долларом: республиканцы остаются без денег от корпораций

Американский бизнес отказывается от дальнейшего финансового сотрудничества с членами конгресса, голосовавшими против утверждения итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа финансовый ручеек, который вливался в бюджеты американских политиков, оскудеет прежде всего для представителей Республиканской партии. Некоторые компании на фоне последних неординарных событий в политической жизни США и вовсе приостанавливают перечисление пожертвований в бюджет политиков от любых партий. Ужаться придется и самому Трампу — некоторые фирмы и организации прекращают сотрудничать с его бизнес-империей. Подробности — в материале «Известий».

Ситуация с голосованием о признании результатов президентских выборов в США и произошедший прямо во время этой процедуры штурм главного здания конгресса, без сомнения, оставят мощный след в политической истории страны, наследии покидающего Белый дом Дональда Трампа и в коллективной памяти американцев в целом. Однако у этих экстраординарных событий есть и финансовые последствия, которые наступают уже сейчас.

Наказали долларом Фото: Getty Images/Stefani Reynolds

На фоне скандального отказа некоторых сенаторов и членов палаты представителей конгресса Соединенных Штатов признать победу Байдена, официально утвердив результаты состоявшихся 3 ноября прошлого года выборов, многие известные американские компании отказываются от практики передачи денежных пожертвований в бюджет занимающих выборные должности политиков. Решение затронет прежде всего тех законодателей-республиканцев, которые заявили о непризнании итогов голосования. Однако ряд корпораций решил как минимум на время и вовсе свернуть деятельность по оказанию финансовой поддержки членов конгресса.

Сбросили позиции

Так, от поддержки тех законодателей, которые голосовали против утверждения итогов президентских выборов, отказались телекоммуникационные корпорации AT&T и Comcast, банк Morgan Stanley, химический гигант Dow, Coca-Cola, страховая Blue Cross Blue Shield и многие другие компании. Некоторые — например, гостиничная сеть Marriott — приостанавливают такую поддержку. Некоторые гиганты — например, инвестиционная компания BlackRock, инвестиционный банк Goldman Sachs, Facebook и Google, 3М, нефтегазовая ConocoPhillips и American Airlines — заявили, что на время или окончательно прекращают пожертвования любым политикам независимо от их партийной принадлежности.

Такой подход не мог не расстроить демократов: так, сенатор из Мэриленда Бен Кардин, например, считает, что в таком подходе «нет смысла», а «наказывать надо тех, кто несет ответственность». Ряд корпораций — например, Bank of America, курьерская служба FedEx и финансовая компания Wells Fargo — сообщили, что проведут пересмотр своих практик в области финансовой помощи политикам.

Наказали долларом Фото: Getty Images/Justin Sullivan

Не самыми приятными оказались и последствия скандального дня на Капитолийском холме для деловой репутации и бизнеса самого Трампа. В частности, Профессиональная ассоциация гольфистов Америки отказалась проводить свой знаменитый чемпионат на принадлежащем президенту поле в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Процессинговые сервисы PayPal и Stripe прекратили обрабатывать электронные платежи для сайта предвыборной кампании Трампа. Крупнейший кредитор Трампа на протяжении двух десятилетий Deutsche Bank отныне намерен свернуть любое сотрудничество с ним и его организацией , сообщала The New York Times.

Власти Нью-Йорка изучают возможности разорвать контракты с Trump Organization, на основании которых у подконтрольных миллиардеру компаний в управлении находятся несколько объектов развлекательной инфраструктуры Центрального парка, в том числе ледовый каток Woolman Rink и легендарная карусель, пишет NBC News. Согласно использованной телеканалом формулировке, после событий в Капитолии президент стал «токсичным активом». Более чем жесткой оказалась и реакция на политику президента со стороны IT-гигантов, лишивших Трампа доступа к соцсетям — «рупору» для общения с миллионами своих сторонников.

«Этот источник финансирования ничтожно мал»

Заявления корпораций о прекращении или приостановке финансовых отношений с представителями той или иной партии носят во многом демонстративный, символический характер. «Делая данный ход, бизнес сейчас говорит о принципах верховенства закона и принятии ясных результатов выборов, по итогам которых Джо Байден займет президентский пост, — отмечает агентство АР. — Однако он также свидетельствует о том, что компании всё более настороженно относятся к законодателям, которые поддерживали ложные утверждения Трампа о мошенничестве на выборах, и в результате республиканцы могут остаться без общественной поддержки со стороны бизнес-объединений, которые до недавнего времени были сердцем политического бренда партии».

Наказали долларом Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

При этом серьезного финансового ущерба для законодателей действия «капитанов» американского бизнеса могут и не нанести. Пожертвования от корпораций — лишь один из множества способов пополнения как партийной казны в целом, так и «копилок» отдельных политиков. Спонсорскую помощь корпорации в США могут передавать политикам через так называемые комитеты политических действий (political action committee, PAC). «Потолок» суммы пожертвований составляет $5 тыс. в год на человека.

«Эти взносы имели символическое значение, — отмечает Шила Крумхольц, исполнительный директор американского Центра ответственной политики. — Это лишь один из источников финансовых поступлений, и для некоторых, особенно для членов сената, он ничтожно мал».

Сумма выходит, и правда, не самая значительная — с учетом того, что стоимость участия в предвыборной гонке в США легко может достигать нескольких миллионов долларов. АР, например, приводит такие данные о финансах сенатора-республиканца из Миссури Джона Хоули — одного из самых ярых сторонников отмены результатов ноябрьского голосования. С момента объявления о борьбе за место в верхней палате конгресса в 2017 году в его предвыборные фонды были перечислено $11,8 млн. При этом на пожертвования со стороны корпоративных комитетов политических действий пришлось лишь порядка $754 тыс. — около 15% от всей собранной суммы.

Наказали долларом Палата представителей на заседании конгресса США Фото: REUTERS/Erin Schaff

В случае с Хоули, кстати, один из его корпоративных спонсоров — производитель открыток компания Hallmark — не только отказался от дальнейшей поддержки политика, но и попросил его вернуть перечисленные ему ранее $5 тыс. «Hallmark полагает, что мирная передача полномочий является частью основы нашей демократической системы, а к любому насилию мы относимся с отвращением», — заявила Чио-Чио Шень, представитель корпорации со штаб-квартирой в Миссури.

Бегом с тонущего корабля

При этом корпоративный демарш в отношении республиканцев может иметь для партии гораздо более масштабные последствия, чем утрата одного из многих источников финансирования. « Потеря поддержки со стороны корпоративных комитетов политических действий — если их позиция сохранится — ударит по республиканцам, которые уже привыкли полагаться на эту помощь, особенно на фоне того, как Демократическая партия всё успешнее переносит крупные мероприятия по сбору средств в онлайн , — отмечает газета Politico. — При этом последствия могут оказаться еще более далеко идущими, поскольку республиканцы также могут столкнуться с потерей поддержки со стороны сотрудников офисов и топ-менеджеров, которые пришли в ярость из-за мятежа».

Некоторые наблюдатели считают необычной ту расторопность, с которой американский бизнес отреагировал на события на Капитолийском холме и приостановил финансовую подпитку политиков. «Похоже, для многих корпораций это было искренним шагом, — говорит Крэйг Холман, специалист выступающего с либеральных позиций общества защиты прав потребителей Public Citizen. — Не было какого-то общественного призыва или давления на тот же Marriott и другие компании с тем, чтобы они объявили о приостановке взносов в фонды предвыборных кампаний. Они сделали это сами — и повергли в шок всех, кто занимается финансированием предвыборной борьбы».

Наказали долларом Фото: ТАСС/dpa/Horst Galuschka

Главным виновником отказа бизнеса от практики финансового участия в жизни политиков — как правило, от обеих основных партий США — многие при этом считают именно президента Трампа. Решение компаний отказать в материальной поддержке — это знак того, что «его власть кончилась и компании «бегут с корабля» со всех ног», говорит профессор политологии Дюэйн Братт из Mount Royal University в канадском Калгари. По его словам, если совсем недавно американские корпорации превозносили Трампа, в том числе за налоговые поблажки и назначение консервативных судей, то сейчас вполне спокойно отворачиваются от него — с учетом скорого перехода президентского кресла к Байдену. «Даже (Ричарда) Никсона так не бросали, — отмечает Братт, напоминая об импичменте 37-го президента США. — Конечно, Никсон в итоге ушел в отставку, а не пытался взять верх над конгрессом».

«Они вернутся с чековыми книжками»

Впрочем, с учетом того, что многие американские компании не отказываются навсегда, а лишь на время приостанавливают свои спонсорские отношения с политиками, к моменту начала предвыборной кампании перед ближайшими выборами в конгресс всё может вернуться на круги своя. «Они просто скроются из вида до тех пор, пока не пройдет нынешний новостной цикл, — полагает профессор в области права и бизнеса Университета Мичигана Эрик Гордон. — Они вернутся со своими чековыми книжками, и политики, которые уже готовятся к выборам в конгресс в 2022 году, ждут у черного хода».

Похожей точки зрения придерживается и профессор права Стэнфордского университета Натаниэль Персили. «Очень просто прекратить делать взносы в бюджеты предвыборных кампаний через два месяца после выборов, — считает эксперт, которого цитирует Reuters. — Вопрос в том, как долго продержится такой подход».

Наказали долларом Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бизнес без экономической выгоды существовать не может, поэтому вынужден подстраиваться под реальность, отмечает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «С одной стороны, тут надо заявить о своей позиции, а с другой — посмотреть, какой будет реакция, чтобы в дальнейшем это не сказалось на падении цифр дохода. Момент передачи власти в США сейчас проходит особенно остро, но на этот период активность бизнеса, финансирующего политику, всегда слегка замирает, — отметила эксперт в беседе с «Известиями». — Сегодня это наиболее заметно именно потому, что очень остро разбираются между собой две политические стороны Америки».

По оценке Журавлевой, под занавес нынешнего электорального цикла «демократы себе завоевали очень большие дивиденды в том мире бизнеса, который их традиционно поддерживает», — например, среди компаний Кремниевой долины. «И эти дивиденды наверняка будут очень заметно сказываться на выборах в конгресс, — полагает специалист. — Впрочем, то же самое произошло и в республиканском лагере, и бизнес, который поддерживает республиканцев, через два года будет очень сильно стараться, чтобы изменить расклад».