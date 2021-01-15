Наказали долларом: республиканцы остаются без денег от корпораций
Американский бизнес отказывается от дальнейшего финансового сотрудничества с членами конгресса, голосовавшими против утверждения итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа финансовый ручеек, который вливался в бюджеты американских политиков, оскудеет прежде всего для представителей Республиканской партии. Некоторые компании на фоне последних неординарных событий в политической жизни США и вовсе приостанавливают перечисление пожертвований в бюджет политиков от любых партий. Ужаться придется и самому Трампу — некоторые фирмы и организации прекращают сотрудничать с его бизнес-империей. Подробности — в материале «Известий».
Ситуация с голосованием о признании результатов президентских выборов в США и произошедший прямо во время этой процедуры штурм главного здания конгресса, без сомнения, оставят мощный след в политической истории страны, наследии покидающего Белый дом Дональда Трампа и в коллективной памяти американцев в целом. Однако у этих экстраординарных событий есть и финансовые последствия, которые наступают уже сейчас.
На фоне скандального отказа некоторых сенаторов и членов палаты представителей конгресса Соединенных Штатов признать победу Байдена, официально утвердив результаты состоявшихся 3 ноября прошлого года выборов, многие известные американские компании отказываются от практики передачи денежных пожертвований в бюджет занимающих выборные должности политиков. Решение затронет прежде всего тех законодателей-республиканцев, которые заявили о непризнании итогов голосования. Однако ряд корпораций решил как минимум на время и вовсе свернуть деятельность по оказанию финансовой поддержки членов конгресса.
Сбросили позиции
Так, от поддержки тех законодателей, которые голосовали против утверждения итогов президентских выборов, отказались телекоммуникационные корпорации AT&T и Comcast, банк Morgan Stanley, химический гигант Dow, Coca-Cola, страховая Blue Cross Blue Shield и многие другие компании. Некоторые — например, гостиничная сеть Marriott — приостанавливают такую поддержку. Некоторые гиганты — например, инвестиционная компания BlackRock, инвестиционный банк Goldman Sachs, Facebook и Google, 3М, нефтегазовая ConocoPhillips и American Airlines — заявили, что на время или окончательно прекращают пожертвования любым политикам независимо от их партийной принадлежности.
Такой подход не мог не расстроить демократов: так, сенатор из Мэриленда Бен Кардин, например, считает, что в таком подходе «нет смысла», а «наказывать надо тех, кто несет ответственность». Ряд корпораций — например, Bank of America, курьерская служба FedEx и финансовая компания Wells Fargo — сообщили, что проведут пересмотр своих практик в области финансовой помощи политикам.
Не самыми приятными оказались и последствия скандального дня на Капитолийском холме для деловой репутации и бизнеса самого Трампа. В частности, Профессиональная ассоциация гольфистов Америки отказалась проводить свой знаменитый чемпионат на принадлежащем президенту поле в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Процессинговые сервисы PayPal и Stripe прекратили обрабатывать электронные платежи для сайта предвыборной кампании Трампа. Крупнейший кредитор Трампа на протяжении двух десятилетий Deutsche Bank отныне намерен свернуть любое сотрудничество с ним и его организацией, сообщала The New York Times.
Власти Нью-Йорка изучают возможности разорвать контракты с Trump Organization, на основании которых у подконтрольных миллиардеру компаний в управлении находятся несколько объектов развлекательной инфраструктуры Центрального парка, в том числе ледовый каток Woolman Rink и легендарная карусель, пишет NBC News. Согласно использованной телеканалом формулировке, после событий в Капитолии президент стал «токсичным активом». Более чем жесткой оказалась и реакция на политику президента со стороны IT-гигантов, лишивших Трампа доступа к соцсетям — «рупору» для общения с миллионами своих сторонников.
«Этот источник финансирования ничтожно мал»
Заявления корпораций о прекращении или приостановке финансовых отношений с представителями той или иной партии носят во многом демонстративный, символический характер. «Делая данный ход, бизнес сейчас говорит о принципах верховенства закона и принятии ясных результатов выборов, по итогам которых Джо Байден займет президентский пост, — отмечает агентство АР. — Однако он также свидетельствует о том, что компании всё более настороженно относятся к законодателям, которые поддерживали ложные утверждения Трампа о мошенничестве на выборах, и в результате республиканцы могут остаться без общественной поддержки со стороны бизнес-объединений, которые до недавнего времени были сердцем политического бренда партии».
При этом серьезного финансового ущерба для законодателей действия «капитанов» американского бизнеса могут и не нанести. Пожертвования от корпораций — лишь один из множества способов пополнения как партийной казны в целом, так и «копилок» отдельных политиков. Спонсорскую помощь корпорации в США могут передавать политикам через так называемые комитеты политических действий (political action committee, PAC). «Потолок» суммы пожертвований составляет $5 тыс. в год на человека.
«Эти взносы имели символическое значение, — отмечает Шила Крумхольц, исполнительный директор американского Центра ответственной политики. — Это лишь один из источников финансовых поступлений, и для некоторых, особенно для членов сената, он ничтожно мал».
Сумма выходит, и правда, не самая значительная — с учетом того, что стоимость участия в предвыборной гонке в США легко может достигать нескольких миллионов долларов. АР, например, приводит такие данные о финансах сенатора-республиканца из Миссури Джона Хоули — одного из самых ярых сторонников отмены результатов ноябрьского голосования. С момента объявления о борьбе за место в верхней палате конгресса в 2017 году в его предвыборные фонды были перечислено $11,8 млн. При этом на пожертвования со стороны корпоративных комитетов политических действий пришлось лишь порядка $754 тыс. — около 15% от всей собранной суммы.
Палата представителей на заседании конгресса США
В случае с Хоули, кстати, один из его корпоративных спонсоров — производитель открыток компания Hallmark — не только отказался от дальнейшей поддержки политика, но и попросил его вернуть перечисленные ему ранее $5 тыс. «Hallmark полагает, что мирная передача полномочий является частью основы нашей демократической системы, а к любому насилию мы относимся с отвращением», — заявила Чио-Чио Шень, представитель корпорации со штаб-квартирой в Миссури.
Бегом с тонущего корабля
При этом корпоративный демарш в отношении республиканцев может иметь для партии гораздо более масштабные последствия, чем утрата одного из многих источников финансирования. «Потеря поддержки со стороны корпоративных комитетов политических действий — если их позиция сохранится — ударит по республиканцам, которые уже привыкли полагаться на эту помощь, особенно на фоне того, как Демократическая партия всё успешнее переносит крупные мероприятия по сбору средств в онлайн, — отмечает газета Politico. — При этом последствия могут оказаться еще более далеко идущими, поскольку республиканцы также могут столкнуться с потерей поддержки со стороны сотрудников офисов и топ-менеджеров, которые пришли в ярость из-за мятежа».
Некоторые наблюдатели считают необычной ту расторопность, с которой американский бизнес отреагировал на события на Капитолийском холме и приостановил финансовую подпитку политиков. «Похоже, для многих корпораций это было искренним шагом, — говорит Крэйг Холман, специалист выступающего с либеральных позиций общества защиты прав потребителей Public Citizen. — Не было какого-то общественного призыва или давления на тот же Marriott и другие компании с тем, чтобы они объявили о приостановке взносов в фонды предвыборных кампаний. Они сделали это сами — и повергли в шок всех, кто занимается финансированием предвыборной борьбы».
Главным виновником отказа бизнеса от практики финансового участия в жизни политиков — как правило, от обеих основных партий США — многие при этом считают именно президента Трампа. Решение компаний отказать в материальной поддержке — это знак того, что «его власть кончилась и компании «бегут с корабля» со всех ног», говорит профессор политологии Дюэйн Братт из Mount Royal University в канадском Калгари. По его словам, если совсем недавно американские корпорации превозносили Трампа, в том числе за налоговые поблажки и назначение консервативных судей, то сейчас вполне спокойно отворачиваются от него — с учетом скорого перехода президентского кресла к Байдену. «Даже (Ричарда) Никсона так не бросали, — отмечает Братт, напоминая об импичменте 37-го президента США. — Конечно, Никсон в итоге ушел в отставку, а не пытался взять верх над конгрессом».
«Они вернутся с чековыми книжками»
Впрочем, с учетом того, что многие американские компании не отказываются навсегда, а лишь на время приостанавливают свои спонсорские отношения с политиками, к моменту начала предвыборной кампании перед ближайшими выборами в конгресс всё может вернуться на круги своя. «Они просто скроются из вида до тех пор, пока не пройдет нынешний новостной цикл, — полагает профессор в области права и бизнеса Университета Мичигана Эрик Гордон. — Они вернутся со своими чековыми книжками, и политики, которые уже готовятся к выборам в конгресс в 2022 году, ждут у черного хода».
Похожей точки зрения придерживается и профессор права Стэнфордского университета Натаниэль Персили. «Очень просто прекратить делать взносы в бюджеты предвыборных кампаний через два месяца после выборов, — считает эксперт, которого цитирует Reuters. — Вопрос в том, как долго продержится такой подход».
Бизнес без экономической выгоды существовать не может, поэтому вынужден подстраиваться под реальность, отмечает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «С одной стороны, тут надо заявить о своей позиции, а с другой — посмотреть, какой будет реакция, чтобы в дальнейшем это не сказалось на падении цифр дохода. Момент передачи власти в США сейчас проходит особенно остро, но на этот период активность бизнеса, финансирующего политику, всегда слегка замирает, — отметила эксперт в беседе с «Известиями». — Сегодня это наиболее заметно именно потому, что очень остро разбираются между собой две политические стороны Америки».
По оценке Журавлевой, под занавес нынешнего электорального цикла «демократы себе завоевали очень большие дивиденды в том мире бизнеса, который их традиционно поддерживает», — например, среди компаний Кремниевой долины. «И эти дивиденды наверняка будут очень заметно сказываться на выборах в конгресс, — полагает специалист. — Впрочем, то же самое произошло и в республиканском лагере, и бизнес, который поддерживает республиканцев, через два года будет очень сильно стараться, чтобы изменить расклад».