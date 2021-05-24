Роскомнадзор допустил возможность замедления трафика сервисов Google в РФ

Американская компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в Российской Федерации контент, в связи с чем Роскомнадзор не исключает возможность замедления трафика сервисов компании на территории страны. Об этом 24 мая сообщили в Роскомнадзоре.

«В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — цитирует ТАСС источники в ведомстве.

На выполнение соответствующих требований Google дали 24 часа.

По подсчетам Роскомнадзора на 24 мая, Google не удалил около 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из которых содержат призывы к экстремизму.

Ранее в этот же день стало известно, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными. На это в Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Уточняется, что ранее от Google потребовали удаления противоправного контента. Речь идет о 12 публикациях, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Госдума на заседании 23 декабря прошлого года приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов соцсетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Согласно документу, соцсети должны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Google неоднократно штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Отмечалось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.