В Туле Пряник стал сотрудником МЧС и получил удостоверение

Один из символов Тулы — Пряник — стал сотрудником МЧС и получил медаль и удостоверение. Об этом 16 августа сообщила газета «Тульская пресса».

Сотрудники ведомства проголосовали за принятие Пряника Тульского в ряды работников Главного управления МЧС России единогласно. Прянику также вручили медаль «За пропаганду спасательного дела».

«Тульский Пряник приняли в ряды спасателей МЧС России по Тульской области. <...> Пряник пообещал, что будет готовить детей к опасностям взрослой жизни и научит их правилам противопожарной профилактики», — говорится в сообщении.

Пряник уже приступил к работе, проведя День безопасности в центре отдыха «Новая волна», где познакомил детей с устройством пожарной техники.

Планируется, что он посетит все образовательные центры в регионе.

11 августа Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о том, что официальным символом чемпионата мира по пляжному футболу – 2021 стала жар-птица Жаришка.

По словам директора по маркетингу FIFA Жан-Франсуа Пати, жар-птица отражает в себе символ «веселья и страсти». Он указал, что этот яркий персонаж будет интересен болельщикам.