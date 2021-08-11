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Символом ЧМ по пляжному волейболу – 2021 стала жар-птица Жаришка

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Официальным символом чемпионата мира по пляжному футболу – 2021 стала жар-птица Жаришка, сообщила 11 августа пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

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«Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола», — сообщили в FIFA.

Создатели образа вдохновились желто-красным окрасом славянского мифического животного. В федерации подчеркнули, что этот талисман станет отражением соревнований по пляжному футболу и поможет сделать чемпионат одним из лучших за всю историю пляжного волейбола, доставив удовольствие и азарт от зрелища молодежи и болельщикам в Москве и за ее пределами.

По словам директора по маркетингу FIFA Жана-Франсуа Пати, жар-птица отражает в себе символ «веселья и страсти». Он указал, что этот яркий персонаж будет интересен болельщикам.

Талисманом чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году, стал Волк Забивака, а официальный мяч этого турнира назывался Красава. Талисманом чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге была Лайка. А на последней Олимпиаде в Токио российских спортсменов сопровождали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Накануне в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что спортсмены России выступят на ЧМ по пляжному футболу под брендом «Наши парни». В союзе напомнили, что решение о замене национальной символики было вызвано решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который в декабре прошлого года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года после лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

ЧМ по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК «Лужники».

На турнире выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии.

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