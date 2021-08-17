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СК РФ начал проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

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Следственный комитет России начал проверку по факту крушения военного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом сообщила во вторник, 17 августа, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место крушения самолета ИЛ-112 в подмосковной Кубинке», — говорится в сообщении, которое находится в распоряжении «Известий».

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Марковская уточнила, что по поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на месте происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.

В настоящий момент организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в Московской области ранее в этот же день. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Киумов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Источник в авиастроительной отрасли сообщил, что экипаж погиб.

Информация о гибели экипажа официально не подтверждена.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) крушение произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.

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