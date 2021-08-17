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Спрос на кредитки в России вырос на 4%

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В России банки выдали в июле 1,3 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем в июне. По сравнению с июлем 2020 года выдачи увеличились на 45%. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившем в «Известия» во вторник, 17 августа.

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ОКБ располагает информацией примерно о 97% российских заемщиков.

Так, за январь–июль граждане взяли 8,3 млн кредиток, что на 34% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитных карт, наиболее значительный рост выдач по сравнению с июнем отметили в Омской области — +10%, Удмуртии, Оренбургской и Саратовской областях — в каждом по +7%.

В Москве выдачи выросли на 2%, в Санкт-Петербурге наблюдалась нулевая динамика, в Ханты-Мансийском автономном округе —Югре и Тюменской области количество новых кредиток сократилось на 1% и 2% соответственно.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ, отмечает, что сегмент кредитных карт, восстановившийся после падения во второй половине 2019 года и первом полугодии 2020 года, до сих пор демонстрирует неустойчивую динамику. Внастоящее время росту выдач кредиток препятствуют меры Банка России, направленные на охлаждение необеспеченного кредитования и рост ключевой ставки.

Согласно июньскому опросу Райффайзенбанка, 45% опрошенных жителей России заводят несколько кредитных карт «на всякий случай». В прошлом году эту причину обозначили 36% респондентов.

За год изменились поводы для открытия нескольких кредиток. В 2020-м среди причин клиенты часто отмечали, что используют их для погашения других займов. В этом году заявили, что одну карту используют для покупок в интернете, другую — для ежедневных трат.

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