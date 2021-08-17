Прямой эфир
Общество
В России предложили премировать вакцинирующих граждан медиков
Мир
США не считают себя причастными к событиям в аэропорту Кабула
Мир
Запасы газа на Украине снизились на треть по сравнению с прошлым годом
Происшествия
Селевой поток сошел на трассу «Колыма» в Якутии
Наука
К Земле летит потенциально опасный астероид
Общество
Самолеты Бе-200 после открытия ВПП перебазируют в Якутск
Наука
Ракета Vega с пятью спутниками успешно запущена с космодрома Куру
Мир
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану
Спорт
Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах

Опрос показал долю желающих сохранить удаленку компаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 38% опрошенных представителей бизнеса сообщили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие в удаленном формате, 37% компаний намерены сохранить такой формат. Соответствующие данные следуют из опроса сервиса Работа.ру.

Согласно результатам опроса, в 49% компаний нет удаленного формата, тогда как в 38% он введен. При этом 13% работают в гибридном режиме — частично из офиса и дома.

Молодо — сделано: число юных самозанятых выросло до 41 тысячи
С чем связано удвоение показателя и на чем зарабатывают подростки

Кроме того, четверть компаний отметили, что менее 10% штата работают удаленно. Около четверти участников исследования указали, что 10-30% сотрудников работают из дома. В 13% компаний удаленно трудятся более 30% работников.

Вместе с тем, 37% представителей бизнеса планируют оставить удаленный режим работы, несмотря на решение властей Москвы об отмене требования по удаленной работе, передает во вторник, 17 августа, ТАСС.

Опрос проводился в августе 2021 года во всех округах России. Участниками исследования стали более 2 тыс. представителей российских компаний.

Ранее, 13 августа, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный формат работы из-за распространения коронавируса. Он отметил, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

8 июля стало известно, что более половины россиян, переведенных из-за пандемии коронавируса на удаленный формат работы, предпочли бы работать из дома после нормализации эпидемиологической обстановки. Согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, 54% опрошенных предпочитают работать из дома, а 35% хотят вернуться в офис.

В ноябре 2020 года сообщалось, что с весны того же года число россиян на удаленке выросло за год в 110 раз. Официально из дома тогда работали более 3,5 млн человек, что составляло 6,5% от общего количества кадров.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021