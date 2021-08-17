Несостыковку нашли на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

В Сети обратили внимание на несоответствие фотографий и видео с места смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом 17 августа сообщает украинский телеканал ТСН.

Пользователи отметили, что на видео из дома Павлова он ходит перед смертью по коридору с оружием и телефоном в руках. На ногах у него были надеты тапки на босу ногу. Затем на кадрах видно, как кошка убегает прочь, испугавшись громкого выстрела.

После смерти были опубликованы фото погибшего мэра Кривого Рога. На снимках на ногах мера надеты высокие носки.

Как отмечают журналисты, в полиции не смогли объяснить несостыковку.

16 августа глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

Шевченко добавил, что будет назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, с помощью которой установят причину смерти и характер ранения.

15 августа Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном придомовом участке. Перед смертью он попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле мэра обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в тот же день сообщила, что считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог. Павлов, как отметили в ОПЗЖ, был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.