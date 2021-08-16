В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
Полиция Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
По его словам, в настоящий момент проводятся первичные следственные действия.
«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — цитирует Шевченко телеканал «Украина 24» в понедельник, 16 августа.
Он также отметил необходимость отправления оружия на экспертизу для того, чтобы установить, был ли произведен из него выстрел.
Шевченко добавил, что будет назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, благодаря которой установят причину смерти и характер ранения.
15 августа Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке. Перед своей смертью он попал на камеры видеонаблюдения.
Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) 15 августа сообщила, что считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог. Павлов, как отметили в ОПЗЖ, был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.