Полиция Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, в настоящий момент проводятся первичные следственные действия.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — цитирует Шевченко телеканал «Украина 24» в понедельник, 16 августа.

Он также отметил необходимость отправления оружия на экспертизу для того, чтобы установить, был ли произведен из него выстрел.

Шевченко добавил, что будет назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, благодаря которой установят причину смерти и характер ранения.

15 августа Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке. Перед своей смертью он попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) 15 августа сообщила, что считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог. Павлов, как отметили в ОПЗЖ, был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.