Прямой эфир
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане
Общество
В центре «Сириус» стартовал Всероссийский съезд учителей математики
Общество
Еще в двух городах РФ включили оповещающие о подтоплении сирены
Мир
Посольство РФ в Афганистане заявило об отсутствии угрозы для сотрудников
Мир
Великобритания призвала государства не признавать власть талибов
Спорт
Футболисты ФК «Локомотив» сыграли вничью с петербургским «Зенитом»
Общество
Сирены оповещения о ЧС включили в Геленджике из-за сильного дождя
Мир
Число погибших из-за землетрясения на Гаити возросло до 724 человек
Мир
Журналистка рассказала о панике в Кабуле из-за приближения талибов

ОПЗЖ назвала терактом возможное убийство мэра Кривого Рога

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог Константина Павлова, который являлся членом партии. Об этом 15 августа стало известно из заявления, опубликованного на сайте ОПЗЖ.

Давай «За жизнь»: ОПЗЖ ответит на арест Медведчука борьбой с властью
Украинская оппозиция сочла давление на лидера партии репрессиями и устранением неугодных политиков

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа — За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком. В партии выразили соболезнования родными и близким погибшего, а также потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору», — заключили в ОПЗЖ.

Ранее в воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021