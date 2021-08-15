ОПЗЖ назвала терактом возможное убийство мэра Кривого Рога

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство мэра города Кривой Рог Константина Павлова, который являлся членом партии. Об этом 15 августа стало известно из заявления, опубликованного на сайте ОПЗЖ.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа — За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности. Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком. В партии выразили соболезнования родными и близким погибшего, а также потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору», — заключили в ОПЗЖ.

Ранее в воскресенье Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».