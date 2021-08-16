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Камеры засняли мэра Кривого Рога в предположительный момент смерти

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Мэр Кривого Рога Константин Павлов, который был найден мертвым в селе Вольное Днепропетровской области, перед своей смертью попал на камеры видеонаблюдения. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Перед смертью Павлов ходил по дому, много курил и переписывался по телефону.

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По предположительной информации, камеры запечатлели момент смерти Павлова: по словам собеседника издания, покойный «попятился к выходу, упал». Он также добавил, что есть запись, где Павлов вываливается из двери.

15 августа Павлов был обнаружен мертвым в селе Вольное на Украине на собственном участке.

Как сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции, на теле обнаружено огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) считает террористическим актом возможное убийство Павлова, который являлся членом партии.

Отмечается, что Павлов был одним из лидеров партии, а главную выгоду от его смерти могла получить действующая власть Киева. Как говорится в сообщении ОПЗЖ, победа политика на выборах стала «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

В ОПЗЖ ожидают, что власть будет выдавать убийство за суицид, поэтому в партии напомнили, что Павлов был молодым, амбициозным и глубоко верующим человеком. В партии выразили соболезнования родными и близким погибшего, а также потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.

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