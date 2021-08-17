Эксперты назвали экзотические залоги для банковских кредитов

В реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сегодня более 12 млн записей, при этом помимо информации об обременениях на автомобили с пробегом, купленные в кредит, там содержатся сведения о заложенных драгоценностях, технике, поголовье скота и даже товарах для взрослых. Об этом во вторник, 17 августа, рассказала Федеральная нотариальная палата.

Отмечается, что обывателю подобные предметы залога могут казаться экзотикой, однако для берущих кредиты представителей бизнеса, а также банков, которые выступают залогодержателями, оформление кредитов под залог такого рода имущества логично и обосновано.

Например, к лету 2021 года в реестре числилось 534 255 уведомлений о станках под залогом. Около 1 млн уведомлений размещено по двигателям. На котлы приходится 124 697 записей. Также в реестре содержатся 70 752 уведомления о заложенных бриллиантах.

«Постоянными обитателями» реестра стали сельскохозяйственные животные — гуси, куры, кролики, лошади и т.д. Одни из лидеров животного списка — свиньи. По ним зафиксировано более 750 тыс. уведомлений.

В систему продолжают вноситься данные и о видеокартах, которые необходимы для майнинга криптовалют: таких записей более тысячи.

Кроме того, в реестре присутствуют сани с оленями — таких предметов залога более 6 тыс. Встречаются и ситуации, когда займы выдаются под товары для взрослых. Типичных предметов из ассортимента секс-шопов в нотариальном реестре насчитывается около полусотни.

Записи в реестр вносят нотариусы, получив соответствующую информацию от залогодержателя или залогодателя. В среднем база данных пополняется на 7 тыс. уведомлений ежедневно. Большая часть из них поступает от банков. Остальные — от юрлиц и граждан.

Помимо личного визита в нотариальную контору заявителю предоставляется два варианта формирования и отправки уведомления о залоге: через онлайн-сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты или через нотариальный веб-сервис посредством защищенного канала связи.

Если имущество числится в реестре на портале палаты, значит, на него наложено обременение. При отсутствии таких данных можно планировать сделку. В том же случае, если имущество находилось в залоге, но залогодержатель не сообщил об этом, и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя.

В июне в России банки выдали заемщикам 622,9 млрд рублей, что стало рекордным объемом кредитов наличными за всю историю наблюдений с 2014 года. Значительная доля в выдачах — это ипотечные кредиты (551,2 млрд рублей, на 25% больше, чем в мае). Менее заметный рост показали выдачи POS-кредитов (26,5 млрд рублей, на 6,5% больше) и кредитов на покупку автомобилей (94,3 млрд рублей, +1,14% к майскому показателю).