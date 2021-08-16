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Испания предложила эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана

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МИД Испании предложил эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через территорию королевства. Об этом 16 августа говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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Так, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в ходе телефонных разговоров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане.

«В ходе телефонных разговоров министр объяснил им планы эвакуации Испанией испанских и афганских граждан, которые сотрудничали с военными миссиями и проектами кооперации на протяжении этих лет, а также их семей»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что Альбарес выразил готовность правительства помочь ЕС и НАТО вывезти персонал обеих организаций из Афганистана в Испанию в качестве точки входа в Европейский союз.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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